До пружини, один кінец якої закріплено на штативі, підвісили тягорець масою 150 г. н?? скільки видовжилась пружина. Якщо її жорсткість становить 30 Н/м?
Физика
До пружини, один кінец якої закріплено на штативі, підвісили тягорець масою 150 г. н?? скільки видовжилась пружина. Якщо її жорсткість становить 30 Н/м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg=kx x=mg/k=0,15*10/30=0,05м=5см Это все следует из 3 закона Ньютона. Принавниваем силу тяжести и силу упругости пружины, и находим растяжение пружины.
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