Помогите! страны импортеры золота.

География
Помогите! страны импортеры золота.
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Китай,Австралия,Россия,Сша,Бразилия,Индия
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