Найдите значения произведения Б) 435,7*0,01=? 4,2*0,01=? 82,1*0,01=? 82*0,01=? 0,01*0,01=?
Математика
Найдите значения произведения Б) 435,7*0,01=? 4,2*0,01=? 82,1*0,01=? 82*0,01=? 0,01*0,01=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
435,7*0,01=4,357 4,2*0,01=0,042 82,1*0,01=0,82 82*0,01=0,82 0,01*0,01=0,0001
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