Сумма второго и пятого членов арифметической прогрессии равна 11. Третий ее член н?? 6 больше первого. Найдите второй и четвертый члены этой прогрессии

Алгебра

Сумма второго и пятого членов арифметической прогрессии равна 11. Третий ее член н?? 6 больше первого. Найдите второй и четвертый члены этой прогрессии

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