Сумма второго и пятого членов арифметической прогрессии равна 11. Третий ее член н?? 6 больше первого. Найдите второй и четвертый члены этой прогрессии
Алгебра
Сумма второго и пятого членов арифметической прогрессии равна 11. Третий ее член н?? 6 больше первого. Найдите второй и четвертый члены этой прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
An=A1+d*(n-1) A2=A1+d A5=A1+d*(5-1)=A1+4d A1+d+A1+4d=11 2A1+5d=11 A3=A1+2d A3-A1=6 A1+2d-A1=6 2d=6 d=6/2 d=3 2A1+5d=11 2A1+5*3=11 2A1=11-15 2A1= -4 A1= - 4/2 A1= -2 A2= A1+d = -2+3=1 A4=A1+3d= -2+3*3= -2+9=7
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