Помогите любое задание !!! Очень надо ! ПОДАЛУЙСТА

Математика
Помогите любое задание !!! Очень надо ! ПОДАЛУЙСТА
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