Помогите пожалуйста описать любой цветок(средне)
Литература
Помогите пожалуйста описать любой цветок(средне)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хризантема это - цветок похожий на солнце.Оно с японского переводится как кику. Этот цветок очень почтителен в Японии.Он даже стоит на Ихнем гербе.Это комнатное растение.Она весьма популярна. Хризантему можно выращивать в домашних условиях.
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