Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса

Окружающий мир

Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса

Автор: Гость