Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса
Окружающий мир
Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стена из шаров, так как бумага делается из древесины а стеклянная ваза из песка
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