Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса

Окружающий мир
Какой предмет сделан из того что относилось к неживой природе и подчеркните правильный ответ со Стеной из шаров бумага стеклянная ваза колбаса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стена из шаров, так как бумага делается из древесины а стеклянная ваза из песка  
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