Хееееелп........................................

Физика
Хееееелп........................................
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