Чем отличаются ядерные силы от других сил?

Физика
Чем отличаются ядерные силы от других сил?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти силы отличаются тем что оно короткодействующие ( действуют только внутри ядра) и они самые мощные силы природы ( сильное взаимодействие) Fяд> Fэл в 100 раз
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