Срочно!!! План по 4,5,6 главам произведению Максима Горького "Детство
Литература
Срочно!!! План по 4,5,6 главам произведению Максима Горького "Детство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Знакомство мальчика с Хорошим Делом -Пожар в красильной мастерской -Смерть тети Натальи -Семья разделяется. Алеша вместе с дедом и бабушкой переезжают в другой дом -Дед обучает мальчика чтению -Дед грубо обращается с бабушкой на глазах у Алеши -Драки в семье Кашириных
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