Срочно!!! План по 4,5,6 главам произведению Максима Горького "Детство

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-Знакомство мальчика с Хорошим Делом -Пожар в красильной мастерской -Смерть тети Натальи -Семья разделяется. Алеша вместе с дедом и бабушкой переезжают в другой дом -Дед обучает мальчика чтению -Дед грубо обращается с бабушкой на глазах у Алеши -Драки в семье Кашириных