Сделайте морфологический разбор слова приехала, совершаем и не уйдёшь пожалуйста очень надо
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Сделайте морфологический разбор слова приехала, совершаем и не уйдёшь пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приехала-начальная форма: Приехать Нарицательное Неодушевленное Единственное число,Женский род. Совершаем-начальная форма: Совершать Нарицательное Неодушевленное Единственное число,Средний род. Уйдешь- начальная форма: Уйти Нарицательное Неодушевленное Единственное число,Средний род.
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