Автомобиль за 1 час проезжает 90км,сколько км он проедет за 1/6 часа?
Математика
Автомобиль за 1 час проезжает 90км,сколько км он проедет за 1/6 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:60=1.5 60:60=10 1.5 умножить на 10 =15 км
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