Автомобиль за 1 час проезжает 90км,сколько км он проедет за 1/6 часа?

Математика
Автомобиль за 1 час проезжает 90км,сколько км он проедет за 1/6 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90:60=1.5    60:60=10     1.5 умножить на 10 =15 км 
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