Растояние от Урана до солнца равна 2871,2 млн.км .в каком случае запмсана эта же величина? 1)2,8712*10(9)степени км 2)2,8712*10(8)км 3)2,8712*10(7)км 4)2,8712*10(6)км

Математика
Растояние от Урана до солнца равна 2871,2 млн.км .в каком случае запмсана эта же величина? 1)2,8712*10(9)степени км 2)2,8712*10(8)км 3)2,8712*10(7)км 4)2,8712*10(6)км
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2871,2 млн км=2871,2*1 000 000 км=2871,2*10⁶ км =2,8712*10³*10⁶ =2,8712*10⁹ км Вариант 1) 2,8712*10⁹ км
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