Растояние от Урана до солнца равна 2871,2 млн.км .в каком случае запмсана эта же величина? 1)2,8712*10(9)степени км 2)2,8712*10(8)км 3)2,8712*10(7)км 4)2,8712*10(6)км

Математика

Растояние от Урана до солнца равна 2871,2 млн.км .в каком случае запмсана эта же величина? 1)2,8712*10(9)степени км 2)2,8712*10(8)км 3)2,8712*10(7)км 4)2,8712*10(6)км

Автор: Гость