Что я буду делать на каникулах. В будущем времени. 5-6 предложения. Срочно пожалуйста пришлите
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Что я буду делать на каникулах. В будущем времени. 5-6 предложения. Срочно пожалуйста пришлите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I will swim in summer я буду плавать летом I will walk in the summer я буду гулять летом I will be traveling in the summer я буду путешествовать летом I will play with my friends in the summer я буду играть с друзьями прости больше не придумал
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