На рисунке изображен график, характеризующий полёт птицы. Сколько времени летела птица? В течение какого времени птица отдыхала? С какой скоростью летела птица до остановки?

Алгебра

На рисунке изображен график, характеризующий полёт птицы. Сколько времени летела птица? В течение какого времени птица отдыхала? С какой скоростью летела птица до остановки?

Автор: Гость