На рисунке изображен график, характеризующий полёт птицы. Сколько времени летела птица? В течение какого времени птица отдыхала? С какой скоростью летела птица до остановки?
Алгебра
На рисунке изображен график, характеризующий полёт птицы. Сколько времени летела птица? В течение какого времени птица отдыхала? С какой скоростью летела птица до остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
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2500:300=8,333 мс мы делим время на расстояние и получаем скорость
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