Автопортрет Кутузова в рассказе "Война и мир"

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Образ и характеристика Кутузова в романе "Война и мир" Кутузов - генерал, главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 1812 года: "...Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим..." Внешность Кутузова: "...По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка..." "...Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки..." "...Кутузов, с своим орлиным носом на пухлом лице, показался на пороге..." "...по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его..." "...Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукой Багратиона, а правою, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку..." "...невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекший глаз..." "...Кутузов, в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал..." "…В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову…" "...Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза..." "...лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз..." Источник: http://www.literaturus.ru/2015/09/harakteristika-obraz-kutuzova-roman-vojna-i-mir-tolstoj.html @Сайт www.literaturus.ru