Автотурист отправился в путешествие на 4 колёсном автомобиле с одним запасным колесом по дороге Он менял колеса колеса с таким расчетом чтобы каждое колесо приехал один и тот же путь Определите сколько километров проехала каждо...
Математика
Автотурист отправился в путешествие на 4 колёсном автомобиле с одним запасным колесом по дороге Он менял колеса колеса с таким расчетом чтобы каждое колесо приехал один и тот же путь Определите сколько километров проехала каждое колесо с Автомобиль проехал 4 километра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 делим на 4 получаем 0.8
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