Чи може середня лінія трикутника дорівнювати 4 см, 7 см, 11 см?
Геометрия
Чи може середня лінія трикутника дорівнювати 4 см, 7 см, 11 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия треугольника параллельна стороне и равна её половине. В треугольнике три средние линии. Средние линии этого треугольника равны: 4:2=2 см; 7:2=3,5 см; 11:2=5,5 см;
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