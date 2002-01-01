а)Запиши арабскими цифрами числа : XLVI, CCCIV, DCCXII, MLVI б)Запиши римскими цифрами числа: 125,93,408,2002.
Математика
а)Запиши арабскими цифрами числа : XLVI, CCCIV, DCCXII, MLVI б)Запиши римскими цифрами числа: 125,93,408,2002.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
46, 304, 712, 1056 CXXV, XCIII, CDVIII, MMII
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