два вольтметра, соединенных последовательно, подключены к источнику тока и показывают 8 и 4 в. Если подключить к источнику только второй вольтметр, он покажет 10 в. Чему равна эдс источника?

Физика

два вольтметра, соединенных последовательно, подключены к источнику тока и показывают 8 и 4 в. Если подключить к источнику только второй вольтметр, он покажет 10 в. Чему равна эдс источника?

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