два вольтметра, соединенных последовательно, подключены к источнику тока и показывают 8 и 4 в. Если подключить к источнику только второй вольтметр, он покажет 10 в. Чему равна эдс источника?
Физика
два вольтметра, соединенных последовательно, подключены к источнику тока и показывают 8 и 4 в. Если подключить к источнику только второй вольтметр, он покажет 10 в. Чему равна эдс источника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.29 В примерно Ue x R1 / (Ru + R1) = 8 Ue x R1 / (Ru + 2R1) = 4.5 где Ue - ЭДС источника Ru - внутреннее сопротивление источника R1 - внутреннее сопротивление вольтметра
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