масса слонихи вместе со сланёнком равна 7,2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихе в 5 раз

Математика

масса слонихи вместе со сланёнком равна 7,2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихе в 5 раз

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