масса слонихи вместе со сланёнком равна 7,2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихе в 5 раз
Математика
масса слонихи вместе со сланёнком равна 7,2 т.Какую массу имеет слонёнок если он легче слонихе в 5 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-масса слоненка 5х-масса слонихи 5х+х=7,2 6х=7,2 х=1,2(т) - масса слоненка
Гость:
Пусть х кг - масса слоненка, тогда 5х - масса слонихи, составляем уравнение: х+5х=7200 6х=7200 х=7200 : 6 х=1200 кг - масса слоненка Ответ: 1200кг или 1,2 т
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