Б) у вини пуха было 9 л меда он съел на завтрак 4 л какую часть меда он съел? какая часть меда осталась ? а)кот Матроскин надоил от своей коровы 20 л молока при переработке объем сметаны составил 3/5 от первоначального объема м...

Математика
Б) у вини пуха было 9 л меда он съел на завтрак 4 л какую часть меда он съел? какая часть меда осталась ? а)кот Матроскин надоил от своей коровы 20 л молока при переработке объем сметаны составил 3/5 от первоначального объема молока сколько сметаны получит кот.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было-9л съел-5л 9-5=4(л) осталось ответ 4 л осталось
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