Б) у вини пуха было 9 л меда он съел на завтрак 4 л какую часть меда он съел? какая часть меда осталась ? а)кот Матроскин надоил от своей коровы 20 л молока при переработке объем сметаны составил 3/5 от первоначального объема м...

Математика

Б) у вини пуха было 9 л меда он съел на завтрак 4 л какую часть меда он съел? какая часть меда осталась ? а)кот Матроскин надоил от своей коровы 20 л молока при переработке объем сметаны составил 3/5 от первоначального объема молока сколько сметаны получит кот.

Автор: Гость