Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?

Математика
Бабушка купила 5 огурцов и 3 кг капусты, заплатив за покупку 51.Сколько стоит 1 кг огурцов, если 1 кг капусты стоит 2 грн?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один килограмм огурцов стоит 9грн
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