найти периметр прямоугольника со сторонами 13 мм и 37 мм. Вырази ответ в сантиметрах
Математика
найти периметр прямоугольника со сторонами 13 мм и 37 мм. Вырази ответ в сантиметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/13 плюс 37/×2 = 100 мм периметр прямоугольника 10 см периметр прямоугольника /-это скобки типа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Женя выписывал слова связанные с кораблями.Где он ошибся?А. судостроение б) судопроизводство в) судовладелец г) судоремонт д)судоходство Даю 40 бал...
Русский язык
Русский язык
Какие правила нужно знать при написании гласных в суффиксах причастий ущ(ющ) и ащ(??щ) с суффиксах ем(ом) и им?
Математика