найти периметр прямоугольника со сторонами 13 мм и 37 мм. Вырази ответ в сантиметрах

Математика
найти периметр прямоугольника со сторонами 13 мм и 37 мм. Вырази ответ в сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
/13 плюс 37/×2 = 100 мм периметр прямоугольника 10 см периметр прямоугольника /-это скобки типа 
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