Бабушка сварила вишневое варенье после того как она разлила варенье в 5 трехлитро??ых банок, у нее осталось 2 литра варенья, сколько литров вишневого варенья сварила бабушка

Математика

Бабушка сварила вишневое варенье после того как она разлила варенье в 5 трехлитро??ых банок, у нее осталось 2 литра варенья, сколько литров вишневого варенья сварила бабушка

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