Бабушка сварила вишневое варенье после того как она разлила варенье в 5 трехлитро??ых банок, у нее осталось 2 литра варенья, сколько литров вишневого варенья сварила бабушка
Математика
Бабушка сварила вишневое варенье после того как она разлила варенье в 5 трехлитро??ых банок, у нее осталось 2 литра варенья, сколько литров вишневого варенья сварила бабушка
Ответ(ы):
Гость:
1)5*3=15(л)-Бабушка разлила в банки. 2)15+2=17(л) Ответ :17 литров варенья сварила бабушка
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