Бабушке вместе с внучкой Олей вместе 63 года, а вместе с внучкой Машей 65 лет.всем им вместе 73 года.сколько лет каждой из них????? помогите
Математика
Бабушке вместе с внучкой Олей вместе 63 года, а вместе с внучкой Машей 65 лет.всем им вместе 73 года.сколько лет каждой из них????? помогите
Ответ(ы):
Гость:
Маше Маше: 73-63=10 лет Бабушке: 65-10=55 лет Ольге: 63-55=8 лет
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