Бабушке вместе с внучкой Олей вместе 63 года, а вместе с внучкой Машей 65 лет.всем им вместе 73 года.сколько лет каждой из них????? помогите

Математика

Бабушке вместе с внучкой Олей вместе 63 года, а вместе с внучкой Машей 65 лет.всем им вместе 73 года.сколько лет каждой из них????? помогите

Автор: Гость