Помогите вставить пропущенное слово. Мы шли на лыжах по... насту. Слова для справ??к: крепкому, жёсткому, твёрдому. И объясните мне что такое НАСТ?
Русский язык
Помогите вставить пропущенное слово. Мы шли на лыжах по... насту. Слова для справ??к: крепкому, жёсткому, твёрдому. И объясните мне что такое НАСТ?
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