Ручка стоит 2 грн, а блокнот 5 грн. какая стоимость покупки, если купили 2 ручки и 1 блокнот? как написать условие задачи

Математика

Ручка стоит 2 грн, а блокнот 5 грн. какая стоимость покупки, если купили 2 ручки и 1 блокнот? как написать условие задачи

Автор: Гость