Ручка стоит 2 грн, а блокнот 5 грн. какая стоимость покупки, если купили 2 ручки и 1 блокнот? как написать условие задачи

Математика
Ручка стоит 2 грн, а блокнот 5 грн. какая стоимость покупки, если купили 2 ручки и 1 блокнот? как написать условие задачи
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