Как отражается деятельность человека на равновесии наземных и водных экосистем? ??очему? Приведите примеры. Аргументируйте их.
Биология
Как отражается деятельность человека на равновесии наземных и водных экосистем? ??очему? Приведите примеры. Аргументируйте их.
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