Срочно пожалуйста помогите! Одна астрономическая единица равна 1,496*10(в 11 степени). Выразите эту величину в млн километрах. (пожалуйста с решением)
Алгебра
Срочно пожалуйста помогите! Одна астрономическая единица равна 1,496*10(в 11 степени). Выразите эту величину в млн километрах. (пожалуйста с решением)
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