Срочно пожалуйста помогите! Одна астрономическая единица равна 1,496*10(в 11 степени). Выразите эту величину в млн километрах. (пожалуйста с решением)

Алгебра

Срочно пожалуйста помогите! Одна астрономическая единица равна 1,496*10(в 11 степени). Выразите эту величину в млн километрах. (пожалуйста с решением)

Автор: Гость