Рыбак поймал чебака, щуку и сазана. щуку он поймал раньше чем чебака, а чебака рань??е чем сказана. какую рыбу он поймал раньше? А какая из рыб была в улове последней? Какую рыбу он поймал раньше:сазана или щуку?

Математика

Рыбак поймал чебака, щуку и сазана. щуку он поймал раньше чем чебака, а чебака рань??е чем сказана. какую рыбу он поймал раньше? А какая из рыб была в улове последней? Какую рыбу он поймал раньше:сазана или щуку?

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