Бабушкины будильник очень старые постоянно встает на 10 секунд в час встав утром в 8 часов она установила. на будильнике правильное время и завела его. сколько времени часы покажут. через сутки

Математика

Бабушкины будильник очень старые постоянно встает на 10 секунд в час встав утром в 8 часов она установила. на будильнике правильное время и завела его. сколько времени часы покажут. через сутки

Автор: Гость