Бабушкины будильник очень старые постоянно встает на 10 секунд в час встав утром в 8 часов она установила. на будильнике правильное время и завела его. сколько времени часы покажут. через сутки

Математика
Бабушкины будильник очень старые постоянно встает на 10 секунд в час встав утром в 8 часов она установила. на будильнике правильное время и завела его. сколько времени часы покажут. через сутки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*10 = 240секунд запоздание за сутки = 4 минуты через сутки будет 7 часов 56 минут
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