Как ампер объяснял намогничивание железа и стали

Физика
Как ампер объяснял намогничивание железа и стали
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ампер объяснял намагничивание железа тем, что внутри каждой молекулы этого железа существуют циркулирующие электрические токи.
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