На палатке ,на траве , на черёмухе - всюду белая пелена . как графически объяснить з??аки припинания
Русский язык
На палатке ,на траве , на черёмухе - всюду белая пелена . как графически объяснить з??аки припинания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На палатке,на траве,на черемухе- это однородные дополнения, а - всюду белая пелена-это обяснение.
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