Найдите сумму 1*2+2*3+...+99*100. в ответе укажите только число.
Математика
Найдите сумму 1*2+2*3+...+99*100. в ответе укажите только число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*2+2*3+12+99*100=9924
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