От одной станции в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Их скорость 60 км/?? и 80 км/ч. Какой путь прошел каждый поезд, когда расстояние между ними стало 420 километров? ПОМОГИТЕ печенек вам:З

Математика

От одной станции в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Их скорость 60 км/?? и 80 км/ч. Какой путь прошел каждый поезд, когда расстояние между ними стало 420 километров? ПОМОГИТЕ печенек вам:З

Автор: Гость