От одной станции в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Их скорость 60 км/?? и 80 км/ч. Какой путь прошел каждый поезд, когда расстояние между ними стало 420 километров? ПОМОГИТЕ печенек вам:З
Математика
От одной станции в противоположных направлениях отошли 2 поезда. Их скорость 60 км/?? и 80 км/ч. Какой путь прошел каждый поезд, когда расстояние между ними стало 420 километров? ПОМОГИТЕ печенек вам:З
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60+80=140км час -скорость удаления 2)420:140=3(час)-они были в пути 3)60Х3=180 (км)-прошел один поезд 4)80х3=240(км)-прошел другой поезд Ответ:180км,240км
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