СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?

Алгебра

СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?

Автор: Гость