СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?
Алгебра
СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=16+4a>0 4a> -16 a> -4 Искомое а= - 3 x1=(4+2)/2 =3 x2=(4-2)/2 =1
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