СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?

Алгебра
СРОЧНО!!!!УМОЛЯЮ!!!! При каком наименьшем целом значении а уравнение x^2-4x+1-a=0 имеет два различных корня одного знака?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=16+4a>0 4a> -16 a> -4 Искомое а= - 3 x1=(4+2)/2 =3   x2=(4-2)/2 =1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите отрицательную и вопросительную форму предложений.
Ответить
Қазақ тiлi
Бауыржан Момышулы -Почему у ласточки хвост двойной? перевод текста Там правил не дракон Айдахар А там правил царь Солеймен
Ответить
Русский язык
Образуйте от глаголов форму будущего времени.От какого глагола нельзя образовать форму 1-го лица единственного числа? УПРАЖНЕНИЕ 390
Ответить
Алгебра
Помогите решить примеры
Ответить
Информатика
Дан целочисленный массив из 30 элементов, которые могут принимать значения от 0 до 100 – баллы, полученные на ЕГЭ. Напишите программу, которая подс...
Ответить