Причастие пример надо пож

Русский язык
Причастие пример надо пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держащий, работающий
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