Какое окончание у глагола пришёл
Русский язык
Какое окончание у глагола пришёл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевое окончание......
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