Какое окончание у глагола пришёл

Русский язык
Какое окончание у глагола пришёл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевое окончание......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить, пожалуйста задачу. в июне 0,2(это десятичная дробь) дней составил?? дождливые дни, ясные дни-1/2 (ЭТО ДРОБЬ) ДНЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9...
Ответить
География
В каких областях украины ноходится полесье?
Ответить
Русский язык
Определи наклонение глаголов: и -изъявительное; с-сослагатеоьное, п-повелительное наклонение. Что они обозначают? ЛЮБИЛА, ЛЮБИЛА БЫ,ЛЮБИ. ЖЕЛАЛ. ,Ж...
Ответить
Алгебра
30.1 помогите пожалуйста один номер
Ответить
Математика
Одновременно друг к другу из двух берегов выплыли две лодки. Скорость первой лодк?? 17км/час, а скорость второй лодки 19км/час.Через 2 часа они вст...
Ответить