Помогите решить, пожалуйста задачу. в июне 0,2(это десятичная дробь) дней составил?? дождливые дни, ясные дни-1/2 (ЭТО ДРОБЬ) ДНЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9 ДНЕЙ БЫЛИ ОБЛАчными.сколько дней в июне?

Математика

Помогите решить, пожалуйста задачу. в июне 0,2(это десятичная дробь) дней составил?? дождливые дни, ясные дни-1/2 (ЭТО ДРОБЬ) ДНЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9 ДНЕЙ БЫЛИ ОБЛАчными.сколько дней в июне?

Автор: Гость