Помогите решить, пожалуйста задачу. в июне 0,2(это десятичная дробь) дней составил?? дождливые дни, ясные дни-1/2 (ЭТО ДРОБЬ) ДНЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9 ДНЕЙ БЫЛИ ОБЛАчными.сколько дней в июне?
Математика
Помогите решить, пожалуйста задачу. в июне 0,2(это десятичная дробь) дней составил?? дождливые дни, ясные дни-1/2 (ЭТО ДРОБЬ) ДНЕЙ, А ОСТАЛЬНЫЕ 9 ДНЕЙ БЫЛИ ОБЛАчными.сколько дней в июне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2-это 20%. 0,5-это 50%. 100-20-50=30% остается на 9 дней. 9*100:30=30дней. Ответ: в июне было 30 дней
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