Определи наклонение глаголов: и -изъявительное; с-сослагатеоьное, п-повелительное наклонение. Что они обозначают? ЛЮБИЛА, ЛЮБИЛА БЫ,ЛЮБИ. ЖЕЛАЛ. ,ЖЕЛАЛ БЫ,ЖЕЛАЙ. ТВОРИЛИ,ТВОРИЛИ БЫ,ТВОРИТЕ. БУДУ ВСПОМИНАТЬ, ВСПОМНИЛ БЫ,ВСПОМНИ....
Русский язык
Определи наклонение глаголов: и -изъявительное; с-сослагатеоьное, п-повелительное наклонение. Что они обозначают? ЛЮБИЛА, ЛЮБИЛА БЫ,ЛЮБИ. ЖЕЛАЛ. ,ЖЕЛАЛ БЫ,ЖЕЛАЙ. ТВОРИЛИ,ТВОРИЛИ БЫ,ТВОРИТЕ. БУДУ ВСПОМИНАТЬ, ВСПОМНИЛ БЫ,ВСПОМНИ. ЕХАЛ, ПОЕХАЛ, ПОЕЗЖАЙ, ПОЕХАЛ БЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любила - изявительное Любила бы - сослагательное ЛЮби - повелительное Желал - изъявитеьное Желал бы - сослагательное Желай - повелительное Творили - изъявительное Творили бы - сослагательное Творите - повелительное Буду вспоминать - иъявительное Вспомнил бы - сослагательное Вспомни - повелительное Ехал - изъявительное Поехал - изъявительное Поезжай - повелительное Поехл бы - сослагательное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Одновременно друг к другу из двух берегов выплыли две лодки. Скорость первой лодк?? 17км/час, а скорость второй лодки 19км/час.Через 2 часа они вст...
Математика