Определи наклонение глаголов: и -изъявительное; с-сослагатеоьное, п-повелительное наклонение. Что они обозначают? ЛЮБИЛА, ЛЮБИЛА БЫ,ЛЮБИ. ЖЕЛАЛ. ,ЖЕЛАЛ БЫ,ЖЕЛАЙ. ТВОРИЛИ,ТВОРИЛИ БЫ,ТВОРИТЕ. БУДУ ВСПОМИНАТЬ, ВСПОМНИЛ БЫ,ВСПОМНИ....

Гость: Гость:

Любила - изявительное Любила бы - сослагательное ЛЮби - повелительное Желал - изъявитеьное Желал бы - сослагательное Желай - повелительное Творили - изъявительное Творили бы - сослагательное Творите - повелительное Буду вспоминать - иъявительное Вспомнил бы - сослагательное Вспомни - повелительное Ехал - изъявительное Поехал - изъявительное Поезжай - повелительное Поехл бы - сослагательное