Решите плиз. х*23,5=143,35. 2,31х=0,1617. х*3,4=3,4068

Гость: Гость:

1) х*23,5 = 143,35 ⇒ х= 143,35/ 23,5 ⇒ х= 6,1 2) 2,31 х = 0,1617 ⇒ х = 0,1617 / 2,31 = 0,07 3) х * 3,4 = 3,4068 ⇒ х = 3,4068 / 3,4 = 1,002 Десятичные дроби делите столбиком с соблюдением всех правил! Не пользуйтесь калькулятором ! ! !