На кого из поэтов тебе хочется равняться
Литература
На кого из поэтов тебе хочется равняться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тургенев он был очень умен
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