Сколько денег сэкономит семья Ивановых если купит микроволновую печь газовую плиту со скидкой? на покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие бытовые приборы можно купить на эту сумму? рассмотре...

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Сколько денег сэкономит семья Ивановых если купит микроволновую печь газовую плиту со скидкой? на покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие бытовые приборы можно купить на эту сумму? рассмотреть разные варианты.

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