Сколько денег сэкономит семья Ивановых если купит микроволновую печь газовую плиту со скидкой? на покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие бытовые приборы можно купить на эту сумму? рассмотре...

Математика
Сколько денег сэкономит семья Ивановых если купит микроволновую печь газовую плиту со скидкой? на покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие бытовые приборы можно купить на эту сумму? рассмотреть разные варианты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) На 50000 тг можно купить : утюг + газовая плита - 41067+6687=47754 тг и останется - 50000-47754=2246 тг. микроволновая печь + пылесос + утюг - 16407+12231+6687=35325 тг и останется - 50000-35325=14675 тг.
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