Номер 7 пожалуйса там только термены

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Реформация, кратко говоря, это религиозное движение, охватившее в 16-17 вв. Центральную и Западную Европу. Реформация означает – «преобразование, изменение». Этот процесс относился к католической церкви. Протестанти́зм — одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций.