Қабілет бірінші ме әлде талант бірінші ме ?
Қазақ тiлi
Қабілет бірінші ме әлде талант бірінші ме ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кабилет болып талант болмаса немесе талант болып кабилет болмаса ісін орге журмейді. сондыктан екуіде оте кажет
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