А) Проволоку длиной 24 см согнули в прямоугольник.Какую длину будет иметь сторона этого прямоугольника,если одна из сторон равна 8см?4см?9см б)Выразите сторону A прямоугольника через его периметр и сторону B
Математика
А) Проволоку длиной 24 см согнули в прямоугольник.Какую длину будет иметь сторона этого прямоугольника,если одна из сторон равна 8см?4см?9см б)Выразите сторону A прямоугольника через его периметр и сторону B
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что a=8см b=4см т.к.P=(8+4)*2=24см
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