А) Проволоку длиной 24 см согнули в прямоугольник.Какую длину будет иметь сторона этого прямоугольника,если одна из сторон равна 8см?4см?9см б)Выразите сторону A прямоугольника через его периметр и сторону B

Математика

А) Проволоку длиной 24 см согнули в прямоугольник.Какую длину будет иметь сторона этого прямоугольника,если одна из сторон равна 8см?4см?9см б)Выразите сторону A прямоугольника через его периметр и сторону B

Автор: Гость