Пошел (какой?)... дождь.частый,сильный,проливой.Послышался(какой?)... треск.громкий,о??лушительный.(Какая?) .... молния разорвала тишину леса.яркая,ослепительная.
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Пошел (какой?)... дождь.частый,сильный,проливой.Послышался(какой?)... треск.громкий,о??лушительный.(Какая?) .... молния разорвала тишину леса.яркая,ослепительная.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пошел(какой?) дождь частый,чсильный,проливной. Послышалась (какой? )треск громкий,оглушительный Яркая,(какая?)ослепительная молния разорвала тишину леса.
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