слова серебристым инеем, лесного напитка , кора невкусна морфологический разбор ( прилагательного и сущ)
Русский язык
слова серебристым инеем, лесного напитка , кора невкусна морфологический разбор ( прилагательного и сущ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма СЕРЕБРИСТЫЙ Часть речи: прилагательное единственное число, качественное прилагательное, мужской род, творительный падеж. Инеем сущ ед.число м,р неодуш творительный падеж лесного -лесной прил ед.число м,р родительный падеж напитка сущ ед,число м,р родит.падеж кора ед.число ж,р неодуш именительный падеж невкусна краткое прилагательное начальная форма невкусный ед.число ж.р
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