Помогите решить неравенство 3(x-1)gt; 2(3-x)

Алгебра
Помогите решить неравенство 3(x-1)gt; 2(3-x)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-3>6-2x 3x+2x>6+3 5x>8 x>1.6 Ответ:(1.6;∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пошел (какой?)... дождь.частый,сильный,проливой.Послышался(какой?)... треск.громкий,о??лушительный.(Какая?) .... молния разорвала тишину леса.яркая...
Ответить
Қазақ тiлi
Жуас созине карама карсы соз
Ответить
Математика
12345678=100 как расставит знаки
Ответить
Русский язык
слова серебристым инеем, лесного напитка , кора невкусна морфологический разбор ( прилагательного и сущ)
Ответить
Математика
Запиши ответы: 8ц29кг×4=т....ц....кг; 255м5см÷5=...м....дм...см; 370мин-4ч23мин=...ч...мин
Ответить