Помогите решить неравенство 3(x-1)gt; 2(3-x)
Алгебра
Помогите решить неравенство 3(x-1)gt; 2(3-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x-3>6-2x 3x+2x>6+3 5x>8 x>1.6 Ответ:(1.6;∞)
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